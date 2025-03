Il blitz di Ultima Generazione in Galleria Vittorio Emanuele

Milano è tornata a essere teatro di una protesta da parte degli attivisti di Ultima Generazione, che hanno scelto il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele come obiettivo della loro azione. Questa volta, gli attivisti hanno versato salsa di pomodoro nella veranda del locale, un gesto simbolico che mira a denunciare l’assurdità dei prezzi elevati della ristorazione di lusso. Secondo gli attivisti, il costo di una cena in un ristorante come quello di Cracco è paragonabile alla spesa mensile di una famiglia, un’ingiustizia che non possono più tollerare.

Le motivazioni dietro la protesta

La protesta non è stata un episodio isolato, ma parte di una campagna più ampia chiamata “Il Giusto Prezzo”, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle disuguaglianze sociali e sui costi della vita. Gli attivisti hanno dichiarato: “Torniamo a gridare contro l’assurdità di un paese dove una cena di lusso costa quanto la spesa mensile di una famiglia”. Questo messaggio è stato ribadito anche durante un recente sit-in, dove hanno annunciato l’intenzione di offrire pasti gratuiti a chiunque ne avesse bisogno.

Il silenzio di Carlo Cracco e le richieste degli attivisti

Nonostante le azioni di protesta, Carlo Cracco non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Gli attivisti, tuttavia, non si sono fatti intimidire dal silenzio dello chef e hanno deciso di rivolgersi direttamente a lui, chiedendo: “È normale che una cena costi quanto la spesa mensile di una famiglia?”. Questa domanda mette in luce una questione cruciale: il valore del cibo e il lavoro di chi lo produce. Gli attivisti chiedono anche a Cracco di impegnarsi a offrire pasti gratuiti una volta alla settimana, come gesto simbolico di solidarietà verso chi vive in difficoltà.

Il dibattito sui prezzi della ristorazione di lusso

Le azioni di Ultima Generazione hanno suscitato un acceso dibattito sui social media, con opinioni contrastanti riguardo alla giustizia dei prezzi praticati nei ristoranti di lusso. Mentre alcuni sostengono che il prezzo elevato sia giustificato dalla qualità e dall’esperienza gastronomica offerta, altri evidenziano come tali costi siano inaccessibili per la maggior parte delle persone. Questo dibattito mette in evidenza le disuguaglianze sociali e la necessità di un cambiamento nel modo in cui percepiamo e valorizziamo il cibo.