Aumento dei prezzi del panettone artigianale: un trend preoccupante

Il caro panettone: un fenomeno in crescita

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la tradizione del panettone artigianale torna a far parlare di sé, ma non solo per il suo sapore unico e la sua preparazione meticolosa. Infatti, i prezzi di questo dolce tipico sono aumentati in modo significativo, superando di gran lunga l’inflazione generale. Negli ultimi cinque anni, i costi per un panettone artigianale sono aumentati tra il 25% e il 35%, un incremento che ha lasciato molti consumatori sorpresi e preoccupati.

Un confronto tra panettoni industriali e artigianali

La differenza di prezzo tra i panettoni industriali e quelli artigianali è diventata sempre più marcata. Mentre i panettoni prodotti in serie mantengono prezzi relativamente stabili, quelli artigianali hanno visto un’impennata dei costi. Ad esempio, un panettone di alta qualità che nel 2020 costava circa 30 euro, oggi può superare i 40 euro. Questo aumento è in parte giustificato dall’uso di ingredienti di alta qualità e dalla lavorazione artigianale, ma solleva interrogativi sulla sostenibilità di tali prezzi per i consumatori.

Le cause dell’aumento dei prezzi

Le ragioni dietro l’aumento dei prezzi del panettone artigianale sono molteplici. Da un lato, l’inflazione alimentare ha colpito duramente i costi delle materie prime, come zucchero, uova e uvetta. Dall’altro, c’è un crescente hype attorno al panettone, che ha portato a una sorta di ‘lusso’ associato a questo dolce. I produttori, consapevoli della domanda crescente, tendono a giustificare i loro prezzi elevati, alimentando ulteriormente questa spirale. Inoltre, la pandemia e le tensioni geopolitiche hanno reso la produzione di alcuni ingredienti più costosa e difficile, contribuendo all’aumento generale dei prezzi.

Il futuro del panettone artigianale

Se questa tendenza continua, ci si potrebbe trovare di fronte a un futuro in cui il panettone artigianale diventa un prodotto di lusso accessibile solo a pochi. Questo scenario non solo mette a rischio la tradizione di un dolce amato da molti, ma potrebbe anche escludere una parte significativa della popolazione dalla possibilità di gustarlo. È fondamentale che i produttori trovino un equilibrio tra qualità e prezzo, per garantire che il panettone rimanga un simbolo di festa e condivisione, piuttosto che un bene di lusso riservato a pochi privilegiati.