Il caro-caffè: un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, il prezzo della tazzina di caffè in Italia ha subito un notevole incremento, con un aumento di quasi il 20% dal 2021 a oggi. Questo fenomeno, noto come caro-caffè, ha attirato l’attenzione di consumatori e esperti, che cercano di comprendere le cause e le conseguenze di tale aumento. Secondo uno studio condotto da Assoutenti in collaborazione con il C.r.c., i dati raccolti dall’Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy rivelano che il prezzo medio dell’espresso è passato da 1,03 euro nel 2021 a 1,22 euro nel gennaio 2025.

Le città più e meno care per il caffè

Un aspetto sorprendente emerso dallo studio è la grande diversificazione dei prezzi del caffè nelle diverse città italiane. Bolzano si conferma la città con il caffè più costoso, con un prezzo medio di 1,43 euro, seguita da Trento, Pescara e Trieste, tutte con un prezzo di 1,34 euro. Al contrario, Catanzaro si distingue come l’unica grande provincia dove il prezzo della tazzina non supera 1 euro, con un distacco di 11 centesimi rispetto ad Aosta, che si posiziona al secondo posto nella classifica delle città più economiche.

Impatto economico sugli italiani

Ma quali sono le ripercussioni di questi aumenti sui consumatori italiani? Ogni anno, nei bar e locali italiani, vengono servite circa 6 miliardi di tazzine di caffè. Questo significa che la spesa annuale per l’espresso è passata dai 6,18 miliardi di euro del 2021 ai 7,32 miliardi attuali, con un incremento di 1,14 miliardi di euro a parità di consumi. Questo aumento significativo potrebbe spingere gli italiani a rivedere le proprie abitudini di consumo, riducendo le visite ai bar o optando per soluzioni più economiche come la moka a casa.

Le cause del caro-caffè

Secondo Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, il caro-caffè è il risultato di diversi fattori. Tra questi, il caro-energia che ha comportato un aumento dei costi per i pubblici esercizi e l’aumento dei prezzi delle materie prime. Le quotazioni del caffè Robusta, ad esempio, hanno superato i 5.400 dollari a tonnellata, rispetto ai 1.400 dollari del 2021, mentre l’Arabica ha raggiunto i massimi storici, con un prezzo attorno ai 3,9 dollari per libbra. Questi fattori hanno contribuito a rendere l’espresso sempre più costoso, modificando le abitudini di consumo degli italiani.