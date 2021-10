Descrizione

La barretta ai cereali costituisce uno spuntino goloso da realizzare per essere gustato al mattino a colazione oppure a merenda come snack rompidigiuno. Adatto per bambini e ragazzi, è molto apprezzato anche dagli adulti. Questo dolce è particolarmente irresistibile per il suo gusto delicato. Al posto del riso soffiato, si possono impiegare anche fiocchi d’avena, cereali misti e frutta secca. Qualora ci si volesse volesse cimentare nella preparazione della barretta ai cereali, di seguito viene proposta la ricetta in tutte le sue fasi. Buona preparazione!