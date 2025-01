La domanda di frutta e verdura biologica

Negli ultimi anni, la richiesta di frutta e verdura biologica ha registrato un notevole incremento, specialmente durante le festività. I punti vendita Biofrais, situati nei dipartimenti dell’Alta Savoia e dell’Ain in Francia, hanno risposto a questa tendenza offrendo una vasta selezione di prodotti freschi e di stagione. Jessica Cornely, responsabile del settore ortofrutticolo di Biofrais, ha sottolineato come durante le feste la domanda per gli agrumi e la frutta esotica sia stata particolarmente forte, con un aumento significativo delle vendite di cesti regalo contenenti questi prodotti.

Prodotti locali e sostenibilità

Biofrais si impegna a fornire frutta e verdura biologica coltivata il più possibile localmente. Tra i prodotti esotici offerti, i litchi e gli ananas Victoria provengono dall’Isola di Reunion, mentre i frutti della passione arrivano dalla Spagna. Gli ananas, invece, sono importati dalle Azzorre in Portogallo. Questo approccio non solo supporta l’economia locale, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto dei prodotti. Inoltre, Biofrais offre una selezione di agrumi, tra cui mandarini Clemenvilla e arance di diverse varietà, tutte provenienti da produttori locali, come i limoni di Siracusa dalla Sicilia e le clementine dalla Corsica.

Il successo delle verdure durante le festività

Oltre alla frutta, anche le verdure hanno visto un aumento delle vendite durante il periodo festivo. Il cardo, un ortaggio regionale, ha registrato un buon successo, così come i mini ortaggi, le carote colorate e una varietà di insalate. La domanda per le verdure ‘detox’ è aumentata notevolmente dopo le festività, con un interesse particolare per sedano, porri, carote e cavoli. Questo riflette una crescente consapevolezza dei consumatori riguardo all’alimentazione sana e sostenibile.

Grazie all’impegno di Olivier Rahon, buyer di frutta e verdura di Biofrais, l’azienda è in grado di offrire una gamma ampia e di alta qualità di prodotti biologici freschi. La dedizione e la passione per la sostenibilità e la qualità dei prodotti sono alla base del successo di Biofrais, che continua a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla salute e all’ambiente.