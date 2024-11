La birra è una delle bevande più amate e gettonate al mondo! Ma sapete come va abbinata per enfatizzarne il gusto e l’aroma? Un abbinamento particolare e sorprendente è col parmigiano. Ecco come unire le due cose.

Birra e Parmigiano: l’abbinamento perfetto

A ogni parmigiano la sua birra e a ogni tipologia di birra, il suo tipo di formaggio! Scoprite di seguito l’abbinamento perfetto tra birra e parmigiano e quali scegliere.

Parmigiano 12 mesi

Il Parmigiano Reggiano 12 mesi ha un sapore erbaceo e molto intenso, dunque si consiglia da abbinare a una birra che non prevarichi né sia prevaricata.

L’abbinamento ideale è con birre a fermentazione sia bassa che alta; dalle tedesche Kellers Pils, alle anglosassoni Pale Ale e Blonde Ale e la Belgian Blonde, una birra belga dai sentori di pesca e frutti tropicali con note di pane, cracker e miele di acacia.

Inoltre, per un buon equilibrio tra acidità e luppolatura, si consiglia di accompagnare questa stagionatura con le birre Saison.

Parmigiano Reggiano oltre 24 mesi

Il parmigiano Reggiano 24 mesi va bene con tanti abbinamenti come con la Dubbel Belga, dalle note dolci di malto, biscotto e perfino cioccolato; con birre delicate come la Helles, che aggiunge note di miele millefiori alla degustazione in abbinamento; birre di spiccata acidità come la Blanche;

Birre con note terrose e di sottobosco tipiche dei luppoli anglosassoni, come le Bitter; birre più forti come Marzen e le Bock; birre con un’importante amarificazione come le IPA anglosassoni; birre con note resinose e balsamiche come le American IPA; birre che esaltano gli aromi vegetali del formaggio come le Belgian Blond Ale.

Parmigiano Reggiano oltre 35 mesi

Passiamo ora al Parmigiano Reggiano di oltre 35 mesi con aromi più complessi e tipici come il brodo di carne, la crosta di formaggio, il burro fuso, le spezie. L’abbinamento consigliato è con la birra Strong Belgian Ale, più alcolica (intorno agli 8,5 gradi) e più frizzante, che equilibra e sgrassa il palato;

Birre di alta gradazione e note tostate come le Doppelbock tedesche; birre con note affumicate come le Rauch, tipiche di Bamberga; birre lavorate con frutta a base acida come le Sour; birre morbide e con bolla fine come le Dubbel; birre Tripel, scegliendo tra le versioni non troppo luppolate.

Parmigiano Reggiano oltre 60 mesi

Il 60 mesi infine ha un’aroma molto complesso che va dalla frutta secca alle spezie, al tostato. Va bene la Tripel, dalle note fruttate che però virano sugli agrumi, quasi canditi grazie al residuo zuccherino; alle Oatmeal Stout alle Coffee Stout.