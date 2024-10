Ricetta semplice per biscotti friabili, perfetti per ogni occasione.

Perché scegliere la farina di riso?

La farina di riso è un ingrediente versatile e leggero, ideale per chi cerca alternative senza glutine. Rispetto alla farina di frumento, la farina di riso è più digeribile e ha un basso indice glicemico, rendendola perfetta per chi ha intolleranze alimentari. Inoltre, la sua consistenza fine e impalpabile conferisce ai dolci una friabilità unica, rendendo i biscotti con farina di riso un vero e proprio piacere per il palato.

Ingredienti e preparazione dei biscotti

Preparare i biscotti con farina di riso è semplice e veloce. Gli ingredienti principali includono farina di riso, zucchero, burro e un uovo. Per arricchire il sapore, puoi aggiungere gocce di cioccolato, scorza di limone o frutta secca. Inizia mescolando il burro con lo zucchero fino a ottenere una crema, quindi aggiungi l’uovo e infine la farina di riso. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo e forma delle palline da adagiare su una teglia rivestita di carta forno. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti, fino a doratura.

Conservazione e idee regalo

I biscotti con farina di riso si conservano bene in un contenitore ermetico per diversi giorni. Puoi utilizzare barattoli di vetro o scatole di latta per mantenerli freschi. Inoltre, questi biscotti possono diventare un’ottima idea regalo: basta inserirli in sacchettini trasparenti chiusi con un nastro o presentarli in un barattolo decorato. I regali fatti in casa, specialmente se golosi, sono sempre molto apprezzati e possono rendere felici amici e familiari.