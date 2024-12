Scopri come preparare biscotti fragranti e speziati, perfetti per l'inverno.

Ingredienti per biscotti alla cannella e zenzero

I biscotti alla cannella e zenzero sono un dolce tradizionale che evoca il calore delle festività invernali. Per realizzarli, avrai bisogno di:

250 g di farina

100 g di burro ammorbidito

150 g di zucchero di canna

1 uovo

2 cucchiaini di cannella in polvere

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Facoltativo: miele o scorza di limone per un tocco di freschezza

Preparazione dei biscotti

Iniziare la preparazione è semplice e veloce. In una ciotola, mescola gli ingredienti secchi: farina, zucchero, cannella, zenzero, lievito e sale. In un’altra ciotola, unisci il burro ammorbidito e l’uovo, mescolando fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungi gli ingredienti secchi al composto di burro e uovo, mescolando fino a formare un impasto omogeneo. Se desideri, puoi aggiungere miele o scorza di limone per arricchire il sapore.

Stendi l’impasto su una superficie infarinata fino a ottenere uno spessore di circa 5 mm. Usa delle formine per ritagliare i biscotti e disponili su una teglia rivestita di carta da forno. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 10-12 minuti, o fino a quando non saranno dorati. Lascia raffreddare i biscotti su una griglia prima di servirli.

Consigli per servire e conservare

I biscotti alla cannella e zenzero sono perfetti da servire con una tazza di tè caldo o cioccolata calda, creando un momento di puro relax. Possono anche essere abbinati a un bicchiere di vino rosso speziato o a un caffè per un dolce dopo pasto. Se desideri conservarli, riponili in un contenitore ermetico: si manterranno freschi per 5-7 giorni. Per una conservazione più lunga, puoi congelarli già cotti per un massimo di 3 mesi.

Per un tocco decorativo, prova a spolverare i biscotti con zucchero di canna grezzo o aggiungere una punta di pepe nero per un sapore piccante in più. Questi biscotti non sono solo un dolce da gustare, ma anche un’ottima idea regalo, confezionati con cura in sacchetti decorativi.