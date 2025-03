Scopri come preparare bocconcini di coniglio in padella con fave e carote, un piatto delizioso e nutriente.

Ingredienti per bocconcini di coniglio

Per preparare i bocconcini di coniglio in padella, avrai bisogno di:

400 g di carne di coniglio disossata

80 g di vino bianco

2 tuorli d’uovo

Succo di mezzo limone

Fave e carote a piacere

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco per guarnire

Preparazione dei bocconcini di coniglio

Inizia riducendo la carne di coniglio in bocconcini di dimensioni uniformi. Infarinateli leggermente e scaldare un filo d’olio in una padella. Quando l’olio è caldo, aggiungi i bocconcini di coniglio e rosolali a fuoco vivo fino a doratura. Aggiungi sale e pepe a piacere e sfuma con il vino bianco, coprendo la padella per permettere alla carne di stufare. Lascia cuocere a fuoco moderato per circa 20 minuti.

Preparazione del contorno di fave e carote

Mentre il coniglio cuoce, puoi preparare il contorno. Sbollenta le fave e pelale, quindi lessa le carote tagliate a dadini fino a renderle al dente. In un’altra padella, soffriggi il cipollotto a rondelle con un filo d’olio, aggiungendo le fave e le carote. Dopo qualche minuto, trasferisci le verdure nella padella con il coniglio quasi cotto e mescola bene per insaporire.

Completamento del piatto

Per legare il tutto, sbatti i tuorli d’uovo con il succo di limone e aggiungili al composto di coniglio e verdure. Mescola bene e lascia cuocere per un altro paio di minuti. Prima di servire, guarnisci con un trito di prezzemolo fresco. I bocconcini di coniglio in padella con fave e carote sono pronti per essere gustati, servili caldi per un’esperienza culinaria indimenticabile.