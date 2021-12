Descrizione

Le bombette pugliesi sono dei gustosi involtini di carne cotti in padella, preparati con sottili fettine di vitello e un delizioso ripieno di pancetta e caciocavallo. Si cucinano in pochi minuti e sono adatte a ogni occasione, ideali da portare in tavola ancora calde su un letto di insalata o un contorno di patate.