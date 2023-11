Descrizione

Il Pastrami è un prelibato secondo piatto di carne di manzo insaporito con spezie e cotto in forno, dal gusto molto intenso e affumicato. La ricetta, tipica della cucina ebraica, e particolarmente diffusa in Israele e in Turchia, viene preparata con un taglio di carne denominato Brisket, la corrispettiva punta di petto del manzo. Molto apprezzato anche negli Stati Uniti, la lunga cottura e il mix di aromi, lo rendono un piatto squisito e stuzzicante. Ottimo da portare in tavola anche nelle grandi occasioni.