Descrizione

I brownie ai lamponi sono una golosa variante dei classici brownie americani, tipicamente preparati con cioccolato fondente e l’aggiunta di frutta secca, come le nocciole tostate. I brownie sono dei piccoli quadrotti di torta, soffici e umidi, che vengono preparati con un impasto senza lievito, così burrosi da sciogliersi in bocca. Questa sfiziosa variante ai lamponi è doppiamente golosa, grazie al contrasto tra la dolcezza del cioccolato e il sapore acidulo dei frutti rossi. Scoprite come prepararli seguendo posso dopo passo la nostra ricetta!