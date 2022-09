Crockpot candy: ricetta classica con cioccolato fondente e arachidi

Descrizione

I crockpot candy sono dei classici dolcetti americani ancora poco conosciuti in Italia, ideali da servire nelle occasioni speciali, come Natale o un compleanno, e da concedersi a merenda come snack goloso e nutriente. La ricetta originale prevede l’utilizzo del cioccolato fondente e del cioccolato bianco, che noi abbiamo sostituito interamente con il cioccolato fondente sciolto a bagnomaria, a cui si aggiunge una miscela di arachidi tostate, salate e non salate. Scoprite come ricreare questi fantastici dolcetti in pochi minuti e divertitevi a decorarli in superficie con zuccherini colorati, granella di pistacchi o cocco in scaglie.