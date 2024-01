Descrizione

La pasta frolla senza uova è una variante della classica frolla, preparata con un friabile impasto di farina, zucchero, burro e latte. Una base delicata, in cui predomina il sapore del burro, accompagnato con il leggero profumo di limone e vaniglia. Questa frolla è ideale per chi è allergico alle uova e per chi cerca un’alternativa per preparare dei biscotti e delle crostate estremamente burrosi. Naturalmente, potete realizzarla anche senza lattosio, utilizzando olio di semi e latte vegetale.