Descrizione

Il bunny chow è un tradizionale piatto tipico della cucina sudafriana, spesso servito come street food e riproposto in innumerevoli versioni. Si tratta essenzialmente di una pagnotta farcita con un gustoso mix di carne, verdure e legumi, il tutto arricchito con innumerevoli spezie, tra cui curry, zenzero e cannella. Oggi vi proponiamo la ricetta del bunny chow al pollo con patate e fagioli: delizioso e ideale da servire durante una cena etnica con amici o in famiglia.