Descrizione

I tartufi al gusto tiramisù sono dei piccoli dolcetti ideali da offrire ai propri ospiti a fine pasto o concedersi come comfort food. Si preparano in pochi minuti con savoiardi sbriciolati, mascarpone, caffè e cacao amaro, senza l’aggiunta di uova. Morbidi, cremosi e aromatici: irresistibili per chi ama il classico tiramisù, semplicissimi e alla portata di tutti.