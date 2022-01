Descrizione

L’insalata invernale con radicchio, mela, pompelmo e pane è un gustoso contorno, particolarmente croccante e ricco di gusto, caratterizzato da una perfetta mescolanza di sapori. Dal gusto tostato dei crostini di pane fatti in casa, al gusto amaro del radicchio di Treviso, smorzato dalle note acidule del pompelmo e della dolcezza della mela Fuji. Scoprite come prepararla in pochi minuti seguendo le nostre semplici indicazioni.