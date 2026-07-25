Burrito, pasta persiana e panna cotta bicolor: le ricette da provare

Un week-end di sapori con le ricette selezionate da chef Sonia Maccagnola e la redazione di Vegolosi.it: burrito, pasta persiana e panna cotta bicolor

Il week-end del 25 e 26 luglio si annuncia ricco di sapori e novità culinarie. La chef Sonia Maccagnola e il team di hanno selezionato cinque ricette che non potete perdere, perfette per stupire amici e familiari.

Dai burrito vegetariani alla pasta persiana passando per una panna cotta bicolor che farà impazzire i più golosi, queste proposte sono pensate per trasformare il vostro week-end in un vero e proprio viaggio gastronomico.

Le ricette selezionate per il week-end

Ogni ricetta è stata scelta con cura per offrire un mix di tradizione e innovazione. I burrito vegetariani, ad esempio, sono un’ottima alternativa per chi cerca un piatto sfizioso e facile da preparare. La pasta persiana invece, porta in tavola i sapori esotici di una cucina lontana, ma semplice da riprodurre in casa.

Non manca un dolce, la panna cotta bicolor che unisce la cremosità classica a un tocco di fantasia con i colori. Ogni ricetta è stata testata e approvata dalla chef Sonia Maccagnola garantendo risultati perfetti.

L’ebook delle ricette estive

Se queste ricette vi hanno stuzzicato l’appetito, sappiate che c’è molto di più da scoprire. L’ebook Ricette estive 100% vegetali di raccoglie ben 280 ricette perfette per l’estate, ideali per curiosi, vegetariani e vegani.

Con un prezzo di soli €8,99, questo ebook è un vero e proprio tesoro di idee per chi ama cucinare in modo sano e gustoso. Ogni ricetta è spiegata passo passo, con consigli e trucchi per ottenere risultati professionali anche a casa propria.

Che siate esperti in cucina o principianti, troverete sicuramente qualcosa di adatto alle vostre esigenze. Dalla colazione alla cena, passando per gli antipasti e i dolci, l’ebook offre una vasta gamma di opzioni per ogni occasione.