Descrizione

Il burro di zucca è una deliziosa crema spalmabile dolcificata con sciroppo d’acero e succo di mela, ideale da spalmare sul pane o sulle fette biscottate a colazione o utilizzare come una confettura per farcire torte e crostate. Questo delizioso burro di zucca aromatizzato con vaniglia, zenzero e cannella ha un profumo irresistibilmente speziato ed è perfetto da preparare in autunno. Provatelo anche in aggiunta al latte vegetale per preparare una variante del pumpkin spice latte!