Scopri come preparare i canestrelli gratinati con polenta per un piatto delizioso e versatile.

Ingredienti per canestrelli gratinati

Per preparare i canestrelli gratinati per quattro persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

12 canestrelli (o capesante), già aperti e puliti

30 g di prezzemolo fresco

1 spicchio d’aglio

1 cipolla bianca media

1 limone

3 cucchiai di vino bianco

2 cucchiai di pangrattato

50 g di burro

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

1 confezione di polenta istantanea (meglio se preparata il giorno prima)

Preparazione dei canestrelli gratinati

Inizia la preparazione mondata, lavando e tritando finemente il prezzemolo, l’aglio e la cipolla bianca. In una casseruola, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi il battuto di aromi. Lascia appassire a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto.

Quando il soffritto è pronto, sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Aggiungi quindi due cucchiai di pangrattato, salando e pepando a piacere. Mescola bene e distribuisci il composto sui canestrelli, che avrai posizionato su una teglia rivestita di carta forno.

Irrora i canestrelli con il succo di limone e un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungi qualche fiocchetto di burro sulla superficie per un tocco di sapore in più.

Cottura e servizio

Accendi il forno a 180°C e inforna i canestrelli per circa 15 minuti, fino a quando non saranno dorati e croccanti. Nel frattempo, prepara la polenta seguendo le istruzioni sulla confezione. Se possibile, prepara la polenta il giorno prima per ottenere una consistenza migliore.

Una volta cotti, servi i canestrelli gratinati ancora caldi, accompagnati da fette di polenta dorata in padella. Questo piatto è perfetto per una cena estiva, ma può essere gustato in qualsiasi stagione, portando un tocco di mare sulla tua tavola.

Consigli per un abbinamento perfetto

Per esaltare ulteriormente il sapore dei canestrelli, puoi accompagnarli con un vino bianco fresco e fruttato, come un Vermentino o un Sauvignon Blanc. La freschezza del vino completerà perfettamente il piatto, rendendo l’esperienza culinaria ancora più piacevole.

Inoltre, per un tocco di colore e vivacità, puoi decorare il piatto con qualche foglia di prezzemolo fresco o una fetta di limone. Questo non solo migliorerà l’aspetto visivo, ma aggiungerà anche un aroma fresco al piatto.