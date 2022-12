Descrizione

I cannelloni al salmone sono un sontuoso primo piatto dal delicato profumo di mare, ideale da portare in tavola durante una cena con amici o nelle occasioni speciali. Se siete in cerca di ispirazione per comporre il vostro menù di Natale e amate il pesce, questa è la ricetta ideale: semplicissima, veloce ma capace di regalare grandi soddisfazioni al palato, grazie alla sua cremosità e al suo sapore leggermente affumicato.