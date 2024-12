Un piatto di pesce raffinato

Le capesante rappresentano un’eccellenza della cucina di mare, apprezzate per il loro sapore delicato e la loro versatilità. Questo piatto, che combina capesante con lenticchie in salsa al marsala e cipolle agrodolci, è un’idea innovativa per un secondo piatto che non solo soddisfa il palato, ma è anche visivamente accattivante. Grazie ai suggerimenti dello chef stellato Davide Oldani, questa ricetta si trasforma in un’esperienza gastronomica unica.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo piatto per quattro persone, avrai bisogno di: 400 grammi di capesante, 100 grammi di lenticchie, 20 grammi di zucchero, una cipolla, 1 bicchiere di Marsala, 1 foglia di alloro, panna, burro, sale, pepe e menta fresca. La preparazione richiede circa 50 minuti e si articola in diverse fasi. Inizia con la pulizia delle capesante, eliminando i coralli, e la preparazione delle lenticchie, che devono essere cotte al dente per mantenere la loro consistenza.

Il tocco dello chef

Secondo Oldani, è fondamentale separare la cottura delle lenticchie da quella delle cipolle. Le lenticchie devono essere lessate e poi unite a una salsa a base di Marsala e zenzero, mentre le cipolle devono essere caramellate con zucchero e aceto per ottenere un sapore agrodolce. Questo contrasto di sapori rende il piatto ancora più interessante. Infine, le capesante devono essere rosolate in burro fino a doratura, per esaltare il loro sapore naturale.

Servire con stile

Per servire, disponi le capesante su un letto di salsa al Marsala e lenticchie, guarnendo con le cipolle caramellate e un trito di menta fresca. Questo non solo aggiunge freschezza al piatto, ma anche un tocco di colore. La presentazione è fondamentale in un piatto gourmet, e ogni dettaglio conta. Concludi il tuo pasto con un vino bianco secco, che completerà perfettamente i sapori del mare e della terra.