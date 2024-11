Ingredienti e preparazione

Le capesante in zuppetta di zucca e fagioli sono un piatto che unisce sapori delicati e consistenze avvolgenti, perfetto per le fredde serate autunnali. Per preparare questa ricetta, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Iniziamo con i fagioli borlotti, che dovranno essere messi a bagno per una notte. Questo passaggio è fondamentale per garantire una cottura uniforme e una consistenza morbida.

La cottura dei fagioli

Dopo averli scolati e sciacquati, lessali in abbondante acqua fredda, salata solo all’inizio del bollore. Cuoci a fuoco basso per circa un’ora e mezza, fino a quando non saranno teneri ma ancora interi. Questo passaggio richiede pazienza, ma il risultato finale ripagherà lo sforzo. Una volta cotti, condiscili con un filo d’olio, sale e pepe per esaltare il loro sapore naturale.

Preparazione della zuppa di zucca

Nel frattempo, occupati della zucca. Elimina i semi e tagliala a fette senza sbucciarla. Cuocila a vapore per circa 30 minuti, fino a quando non sarà tenera. Una volta cotta, raschia la polpa dalla buccia e mettila in una casseruola con 600 ml di acqua calda. Porta a bollore, poi frulla il tutto con 30 g di olio e aggiusta di sale. Otterrai una crema di zucca vellutata, perfetta per accompagnare le capesante.

Cottura delle capesante

Per le capesante, assicurati di tamponare le noci per asciugarle bene. Scalda una piastra e cuoci le capesante unte di olio per circa 30 secondi per lato. Questo metodo di cottura veloce permette di mantenere la loro morbidezza e sapore. Una volta pronte, impiatta la crema di zucca, aggiungi i fagioli e posiziona le capesante sopra. Completa il piatto con fili di erba cipollina per un tocco di freschezza.

Varianti e suggerimenti

Questa ricetta è estremamente versatile. Puoi sperimentare con diverse varietà di legumi o aggiungere spezie per dare un tocco personale. Inoltre, le capesante possono essere sostituite con altri frutti di mare, come gamberi o calamari, per variare i sapori. Non dimenticare di abbinare un buon vino bianco, che esalterà ulteriormente i gusti del piatto.