Il trionfo dei bartender italiani all’estero

Negli ultimi anni, il panorama dei cocktail bar ha visto un crescente riconoscimento per i bartender italiani, che si sono affermati come veri e propri protagonisti a livello internazionale. Tre dei migliori dieci bar al mondo, secondo la classifica di The World’s 50 Best Bars, sono gestiti da italiani, ma sorprendentemente, il primo bar italiano si colloca solo al 33° posto. Questo fenomeno solleva interrogativi su cosa renda l’ospitalità italiana così apprezzata all’estero, mentre in patria sembra non ricevere lo stesso riconoscimento.

Le ragioni del successo all’estero

Il successo dei bartender italiani all’estero può essere attribuito a diversi fattori. In primo luogo, i bartender che lavorano in contesti internazionali sono spesso inseriti in ambienti con standard di servizio ben definiti, che esaltano la loro innata capacità di ospitalità. Ad esempio, Lorenzo Antinori, con il suo Bar Leone a Hong Kong, ha raggiunto risultati straordinari in breve tempo, diventando il secondo miglior bar al mondo. La sua filosofia di miscelazione si basa sulla rivisitazione dei cocktail classici, mantenendo un approccio artigianale e una forte attenzione alla qualità degli ingredienti.

Le sfide dell’ospitalità italiana in patria

Nonostante i successi all’estero, l’ospitalità italiana in Italia presenta delle sfide significative. Fabio Fanni, Bar Manager di Locale Firenze, sottolinea che la qualità del servizio, pur essendo parte del nostro DNA, a volte viene trascurata. Inoltre, la mancanza di visibilità dei cocktail bar italiani rispetto a quelli di altre nazioni può limitare il loro riconoscimento. In Italia, l’associazione immediata è spesso legata a vino e cibo, piuttosto che ai cocktail, il che può influenzare la percezione del settore.

Il futuro dell’ospitalità italiana

Nonostante le difficoltà, il panorama dei cocktail bar italiani sta vivendo un periodo di crescita. L’ingresso di nuovi locali nella classifica dei migliori bar al mondo dimostra che ci sono opportunità per migliorare la visibilità e la reputazione dei bar italiani. La chiave per il futuro potrebbe risiedere nella capacità di innovare e di adattarsi alle tendenze globali, mantenendo al contempo l’autenticità e la qualità che caratterizzano l’ospitalità italiana.