Scopri quale formato di pasta preferiscono gli italiani per la Carbonara in vista del Carbonara Day.

Il Carbonara Day e la sua importanza

Il Carbonara Day, che si celebra il 6 aprile, è un evento atteso da tutti gli amanti della cucina italiana. Questa giornata mondiale è dedicata a uno dei piatti più iconici e discussi della tradizione culinaria italiana: la Carbonara. Con ingredienti semplici come uova, guanciale e pecorino, la Carbonara ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Quest’anno, l’Unione Italiana Food ha deciso di approfondire le preferenze degli italiani riguardo al formato di pasta ideale per preparare questo piatto, commissionando un sondaggio ad AstraRicerche.

Le preferenze degli italiani sul formato di pasta

Il sondaggio ha rivelato che il 57,9% degli italiani preferisce la pasta lunga per la Carbonara, mentre solo il 36,8% opta per formati corti. Inoltre, è emerso che il 61% degli intervistati predilige le paste rigate rispetto a quelle lisce, confermando una storica avversione verso quest’ultime. Gli spaghetti si confermano i preferiti, scelti dal 59,9% degli italiani, mentre il 51,7% li considera il formato ideale in assoluto. Tra i formati corti, i rigatoni e le mezze maniche si posizionano rispettivamente al 24,6% e 19,5%.

L’importanza della qualità della pasta

Un dato interessante emerso dal sondaggio è che il 93,4% degli italiani concorda sull’importanza di scegliere una buona pasta per la riuscita della Carbonara. Questo sottolinea quanto sia fondamentale non solo la scelta degli ingredienti, ma anche la qualità della pasta utilizzata. Per approfondire il tema del formato ideale, l’Unione Italiana Food ha coinvolto tre esperti della cucina romana: Barbara Agosti, famosa per la sua “Carbonara da passeggio”, Sarah Cicolini di SantoPalato e Luciano Monosilio, noto come il “king of Carbonara”.

Un evento da non perdere

Il Carbonara Day rappresenta un’opportunità unica per celebrare la cultura gastronomica italiana e condividere la passione per la cucina. Gli appassionati sono invitati a partecipare attivamente, condividendo le loro esperienze e preferenze sui social media utilizzando l’hashtag #CarbonaraDay. Che si tratti di spaghetti, rigatoni o mezze maniche, l’importante è gustare questo piatto con amici e familiari, celebrando così la tradizione culinaria italiana.