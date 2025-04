Scopri come preparare carciofi ripieni al forno con ingredienti semplici e gustosi.

Ingredienti per carciofi ripieni al forno

I carciofi ripieni al forno sono un piatto versatile e saporito, perfetto come contorno o secondo piatto vegetariano. Gli ingredienti principali sono semplici e facilmente reperibili: carciofi freschi, pane senza crosta, formaggio grattugiato e una selezione di erbe aromatiche. Per preparare questa delizia, avrai bisogno di:

4 carciofi

4 fette di pancarré

100 g di formaggio grattugiato (parmigiano o pecorino)

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche a piacere (prezzemolo, basilico, timo)

1 bicchiere di vino bianco

1 bicchiere di brodo vegetale

Preparazione dei carciofi ripieni

Iniziamo la preparazione mondando i carciofi. Rimuovi le foglie esterne più dure e fibrose, lasciando un po’ di gambo. Taglia i carciofi a metà e svuotali delicatamente dal fieno interno. In una pentola, porta a ebollizione acqua e vino in parti uguali, aggiungendo un filo d’olio e un pizzico di sale. Immergi i carciofi e cuocili per circa 4 minuti, quindi scolali e lasciali raffreddare.

Nel frattempo, prepara il ripieno: frulla le fette di pancarré con il formaggio grattugiato, sale, pepe e le erbe aromatiche scelte fino a ottenere un composto omogeneo. Riempire ogni mezzo carciofo con il ripieno aromatico, facendo attenzione a non esagerare per evitare che fuoriesca durante la cottura.

Cottura e presentazione

Disponi i carciofi ripieni su una teglia unta d’olio, con la parte tagliata verso l’alto. Irrorali con un filo d’olio e infornali a 170 °C per 10 minuti. Dopo questo tempo, aggiungi un bicchiere di brodo vegetale e copri la teglia con un foglio di alluminio. Continua la cottura per altri 15 minuti circa. Questo passaggio è fondamentale per mantenere i carciofi morbidi e saporiti.

Una volta cotti, sforna i carciofi e trasferiscili su un piatto da portata. Servili caldi, accompagnati dal sughetto di cottura, per un’esperienza gastronomica ancora più ricca. I carciofi ripieni al forno sono un piatto che conquisterà tutti, perfetto per pranzi in famiglia o cene con amici.