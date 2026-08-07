Caro-vacanze 2026: aumenti record su carburanti, ristoranti e trasporti

L'estate 2026 si preannuncia costosa per le famiglie italiane. Scopri come i rincari su carburanti, trasporti e ristorazione stanno cambiando le abitudini di viaggio.

L’estate 2026 si preannuncia come una delle più costose degli ultimi anni per le famiglie italiane. Non sono solo gli alloggi a pesare sul budget delle vacanze, ma anche i costi dei trasporti dei carburanti e dei servizi turistici con rincari che interessano praticamente ogni voce di spesa.

Le tensioni geopolitiche, in particolare nell’area dello Stretto di Hormuz, stanno avendo un impatto significativo sui prezzi. Secondo le stime, tra luglio e agosto le famiglie italiane potrebbero affrontare una spesa aggiuntiva di circa 700 milioni di euro.

I rincari sui carburanti e i trasporti

Dal 4 luglio, con il ritorno al normale regime di mercato dopo la fine del precedente decreto sulle accise, i prezzi dei carburanti sono aumentati significativamente. La benzina è salita di 13,5 centesimi al litro (+7,5%), mentre il gasolio ha registrato un rincaro di 23 centesimi al litro (+12,5%).

Per un’auto a benzina, un pieno da 50 litri costa oggi circa 7 euro in più, mentre per un veicolo diesel il costo aggiuntivo può arrivare fino a 11 euro. Per una famiglia che percorre oltre mille chilometri durante le ferie, il costo aggiuntivo può raggiungere diverse decine di euro, una cifra destinata a crescere per chi viaggia in camper.

Ma i rincari non si fermano al distributore. Anche i trasporti e i servizi turistici stanno registrando aumenti significativi. I voli nazionali hanno visto un incremento del 38% su base mensile, mentre i noleggi auto sono saliti del 4,8% e i traghetti del 3,7%.

Costi in aumento per ristoranti e stabilimenti balneari

Una volta arrivati a destinazione, il conto continua a salire. Gli stabilimenti balneari segnano un rincaro medio del 12,9% rispetto allo scorso anno, mentre i pacchetti vacanza tutto compreso aumentano del 3,4%. Anche mangiare fuori pesa di più sul portafoglio, con bar e ristoranti che registrano un incremento medio dei prezzi del 3,2%.

Per chi sceglie appartamenti o case vacanza, si aggiunge anche il costo delle utenze. Le tariffe dell’energia elettrica nel mercato libero risultano in aumento del 14% su base annua, contribuendo ad aumentare ulteriormente il costo complessivo delle ferie.

Le sorprese nei ristoranti

Non sono solo i prezzi dei pasti a essere aumentati. Molti ristoratori stanno introducendo nuove voci di spesa, come il costo del taglio delle torte di compleanno quando sono fornite dai clienti. Alcuni locali stanno addirittura facendo pagare l’ingresso ai bagni se non si consuma nulla.

Questi aumenti stanno portando a tensioni tra clienti e gestori. Molti turisti si lamentano dei prezzi elevati, mentre i ristoratori spiegano che gli aumenti sono necessari per coprire i costi crescenti delle materie prime e dei servizi.

L’estate 2026 si conferma I rincari sui carburanti, i trasporti, gli alloggi e i servizi turistici stanno cambiando il modo di viaggiare, rendendo necessario un’attenta pianificazione per evitare spese impreviste.