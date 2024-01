Descrizione

I cavatelli al sugo di maiale sono un prelibato piatto tipico della cucina molisana, dal sapore ricco e stuzzicante. In Molise è tradizione portarli in tavola nelle grandi occasioni, in quanto il ragù richiede parecchio tempo per una perfetta cottura. Trionfano come protagonisti nella tavola di Natale imbandita a festa, rigorosamente conditi con del parmigiano grattugiato o in scaglie. Non perdetevi la ricetta originale e provateli: conquisteranno tutta la famiglia!