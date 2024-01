Come pelare le mandorle: alcuni consigli utili

Sminuzzate, tritate o tagliate a lamelle, le mandorle si prestano a molte preparazioni culinarie sia dolci che salate ma in ogni caso devono essere sbucciate. Ecco come pelare le mandorle ancora racchiuse nel guscio, con estrema facilità.

Come pelare le mandorle

Il frutto del mandorlo si presenta con guscio legnoso con pori, ricoperto da una pellicina liscia o rugosa, di colore variabile dal marrone all’ocra.

Se hai acquistato le mandorle ancora con il guscio ecco un metodo semplicissimo per aprirle:

posiziona la mandorla su un tagliere in legno e dagli un colpo secco con il fondo di un bicchiere: il colpo non deve essere violento altrimenti la mandorla si frantuma

ora libera la mandorla dai residui del guscio.

La procedura

Una volta che hai liberato le mandorle dal guscio non ti resta che spellarle:

metti un pentolino con acqua abbondante su fuoco a fiamma media

quando raggiunge la temperatura di ebollizione, spegni il fuoco e versaci le mandorle

lasciale per un minuto poi scolale in uno scolapasta

prendi un recipiente che possa contenere le mandorle

poi prendi le mandorle singolarmente passandoci le dita sopra, vedrai che perderanno la pelle velocemente.

Le ricette

Spesso, per esaltarne il sapore, le mandorle vengono tostate in padella antiaderente a fuoco medio per 5 minuti, oppure in forno a 180° per qualche minuto finché non risultano dorate e croccanti.

Consigli utili

Assicurati che le mandorle siano fresche, in tal caso sarebbe opportuno acquistarle in confezioni sigillate, in modo da poter vedere quando sono state imbustate per poi conservarle al meglio. Se le acquisti sfuse comunque annusale per sentire se hanno un odore stantio, in quanto gli acidi grassi mono e polinsaturi di cui è composta la mandorla, deperiscono facilmente se esposti a luce, aria e calore. Le mandorle possono anche essere congelate.