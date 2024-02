La ricetta facile e veloce degli asparagi in padella light con vino bianco: un contorno ricco di gusto, ideale da servire caldo con del pane.

La ricetta per le zucchine in carpione senza frittura, facili e veloci da preparare, leggere e sfiziose.

Come cucinare la verza in padella con cipolla e pomodoro: una ricetta semplice, veloce e saporita, ideale da servire come contorno con del pane tostato.