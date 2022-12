I migliori ristoranti di Milano per festeggiare Capodanno 2023: ecco dove poter cenare il 31 dicembre a Milano e quali sono i menù proposti per il cenone.

Il cenone di Capodanno è un appuntamento che si rinnova puntuale di anno in anno: attendere lo scoccare della mezzanotte a tavola per brindare con parenti e amici è una tradizione a cui pochi rinunciano. C’è chi sceglie di festeggiare l’arrivo del nuovo anno a casa, preparando per l’occasione un menù ad hoc, e chi invece preferisce cenare in ristorante.

Milano offre diverse opzioni, sia per chi vuole festeggiare l’arrivo del 2023 in grande stile concedendosi una cena di lusso, sia per chi preferisce optare per una cena più sobria ma ugualmente adatta all’occasione. Sono tanti i ristoranti della città che scelgono i rimanere aperti l’ultima notte dell’anno e proporre un menù di Capodanno che sia all’altezza delle aspettative, con una ricca selezione di piatti eleganti e sfarzosi.

Ristoranti a Milano per Capodanno 2023

Se opzioni per cenare a Milano la notte di Capodanno sono tante e per tutte le tasche: si parte da menù da 60 euro a persona, fino a cifre considerevoli che arrivano a toccare i 450 euro. Se quest’anno volete festeggiare l’arrivo del 2023 concedendovi una cena gourmet, ecco quali sono i ristoranti stellati di Milano che rimarranno aperti il 31 dicembre 2022 e quali menù propongono per l’occasione.

Sadler

Sadler è il ristorante a 1 stella Michelin dello chef Claudio Sadler, che si contraddistingue per la sua cucina contemporanea, elegante e creativa, che dà grande importanza all’impatto visivo dei piatti.

Il cenone di Capodanno da Sadler con vista sui Navigli ha un costo di 280 euro a persona e comprende i seguenti piatti:

Cocktail di ostriche, caviale, cocco e lime

Insalata di scampi con vinaigrette al gorgonzola, zucca vaniglia e topinambur

Carciofo alla Giudia con spuma al dragoncello

Zuppa di cannolicchi con fagioli di Controne, crescione e tubetti di farina di castagne

Garganelli con ragù di cotechino, lenticchie, curry e lattuga stufata

Rollè di gallina faraona con funghi trombetta, Asiago, spuma di patate e tartufo nero pregiato

Semifreddo al torroncino con cioccolato e pistacchio

Veneziana di fine anno

Ristorante AALTO

Il ristorante AALTO, con la sua prima stella Michelin ricevuta nel 2021, è uno dei locali di Milano più apprezzati da chi ama la cucina giapponese. Per il cenone di Capodanno propone un menù di Capodanno al prezzo prezzo di 300 euro a persona, che include i seguenti piatti:

Insalata rossa e astice

Capesante e yuba

Chawanmushi di midollo e caviale

Anguilla, tataki di manzo e liquirizia

Wagyu e topinambur

Tsukemen e tartufo

Riso giallo e ostriche

Panettone

Cotechino e lenticchie (dopo la mezzanotte)

Il Luogo di Aimo e Nadia

Celebre ristorante milanese a 2 stelle Michelin inaugurato nel 1962, Il Luogo di Aimo e Nadia anche a Capodanno propone un menù di grande classe, che comprende una selezione di 11 piatti realizzati con materie prime italiane accuratamente selezionate.

Il menù comprende i seguenti piatti e ha un costo di 450 euro a persona:

Ostrica, sedano e bottarga di muggine

Gambero ‘viola’ del Mar Ligure, zafferano di San Gavino e misticanza del Monte Barro

Seppioline del Mar Adriatico, con pisello nano di Zollino e pistacchio

Ricci di mare freschi, uovo di selva, caviale Beluga e patate al coccio

Dentice del Mar Ligure in crosta di cime di rapa e arance ‘sanguinello’ di Sicilia

Aragosta nostrana con porri di Cervere, latte di mandorle di Toritto e la sua riduzione

Risotto Gran Riserva Carnaroli al tartufo bianco d’Alba fresco e cardi di Nizza Monferrato

Il cappone di Morozzo

Raviolo di rabarbaro

Grano saraceno, caramello e cioccolato Sur del Lago Edizione 2022

Salama con lenticchie di Matera

Ristorante Carlo Cracco

Il ristorante di Carlo Cracco situato nella Galleria Vittorio Emanuele II propone un menù di Capodanno al prezzo di 500 euro a persona che comprende le seguenti portate:

Insalata russa caramellata al Tartufo Bianco

Ostrica “Vert” alla brace, mela cotogna e bernese alla curcuma e yuzu

Coda d’astice a vapore, kiwi, avocado e coriandolo

Morbido allo zafferano, caviale e oro

Cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone

Riso mantecato all’aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro

Salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, Tartufo Nero e bietole

Crema leggera alla vaniglia, marroni canditi e cioccolato

Piccola Pasticceria

Seta by Antonio Guida

Per il cenone di San Silvestro il ristorante Seta a 2 stelle Michelin situato presso il Mandarin Hotel propone un menù creato appositamente per l’occasione dall’Executive Chef Antonio Guida, che per 550 euro a persona comprende i seguenti piatti: