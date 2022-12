Descrizione

Gli involtini di arista sono una ricetta sfiziosa e ricca di gusto, perfetta da servire durante il cenone di Capodanno. Si preparano in pochi minuti con fettine sottili di arista farcite con prosciutto e scamorza, per poi essere avvolte nella pancetta e cotte in padella fino a diventare irresistibilmente dorate in superficie. Questi deliziosi involtini sono ideali da servire sia come antipasto rustico, sia come secondo piatto, accompagnati con un’insalata o un contorno di patate al forno.