Mancano poche ore allo scoccare del nuovo anno, e come da tradizione saranno moltissimi gli italiani che decideranno di trascorrere la serata di San Silvestro a tavola. Se anche voi avete scelto di brindare all’arrivo del 2023 in famiglia o con amici, ma non avete ancora messo a punto il menù per il cenone di Capodanno (o vi mancano pochi dettagli per ultimarlo), date un’occhiata alle nostre proposte: troverete tante ricette sfiziose e originali, perfette da portare in tavola in un’occasione così speciale per rendere la serata indimenticabile.

In questo articolo vi suggeriamo tanti piatti diversi sia a base di carne che di pesce, che vi aiuteranno a creare il vostro menù di San Silvestro e stupire i vostri ospiti dagli antipasti al dolce.

Menù di Capodanno 2023

Come ogni menù che si rispetti, anche quello di Capodanno non può che aprirsi con una stuzzicante selezione di antipasti. Oltre ai classici taglieri di salumi, formaggi e tartine, vi suggeriamo di sorprendere i vostri ospiti con la deliziosa ed elegante torta di rose di melanzane e con i raffinati cestini di bresaola con mele e pecorino.

Un altro grande classico che non può mancare in tavola in segno di buon auspicio per il nuovo anno è il tradizionale cotechino con lenticchie. Detto ciò, scopriamo quali altre specialità è possibile portare in tavola durante il cenone per conquistare grandi e piccini.

Risotto champagne e tartufo

Il risotto allo champagne e tartufo è un primo piatto raffinato e aromatico, perfetto anche per chi segue una dieta vegetariana e riadattabile anche in versione vegana.

Provatelo anche nella versione con funghi porcini per ottenere un piatto più sostanzioso e saporito.

Lasagna bianca con carne provola

La lasagna bianca con carne e provola è una candita e raffinata alternativa alle classiche lasagne al ragù, ideale da portare in tavola a Capodanno per stuzzicare i propri ospiti senza rinunciare alla tradizione.

Ravioli alla spigola

Se a Capodanno non volete rinunciare al pesce, i ravioli alla spigola sono un invitante primo piatto che potete preparare per dare un tocco di originalità al vostro menù.

Penne al salmone

Se ai ravioli alla spigola preferite qualcosa di più semplice e veloce, ma sempre a base di pesce, vi suggeriamo di provare le cremosissime penne al salmone affumicato.

Pasta con seppie e pesto

La pasta con seppie e pesto alla genovese è un invitante primo piatto che profuma di mare, adatto anche a chi non ama il gusto intenso del pesce e preferisce optare per qualcosa di più aromatico.

Filetto di manzo in crosta

Amate cucinare e volete mettere alla prova le vostre abilità proponendo un secondo piatto gourmet a base di carne? Provate il delizioso filetto di manzo in crosta con salsa alla birra.

Involtini di arista

Se trascorrerete il Capodanno in famiglia e cercate un secondo piatto che possa piacere anche ai più piccoli, vi suggeriamo di provare gli involtini di arista con prosciutto e formaggio.

Polpo arrosto su fonduta di formaggio

Passiamo ai secondi di pesce con una ricetta deliziosa e raffinata, che unisce i sapori della terra a quelli del mare: il polpo arrosto su fonduta di formaggio, che potete eventualmente servire anche come antipasto.

Gamberoni allo champagne e pepe rosa

Se preferite optare per un secondo a base di crostacei, preparate i gamberoni allo champagne e pepe rosa: una ricetta cremosa e aromatica, capace di conquistare anche i palati più raffinati.

Stella di pandoro

Volete preparare per l’occasione un dessert raffinato, senza rinunciare al classico pandoro? Semplice: provate la deliziosa stella di pandoro farcita con crema al mascarpone. In alternativa, sorprendete i vostri ospiti con il cremoso tiramisù al pandoro.

Rotolo red velvet

A Capodanno non può mancare un tocco di rosso, dunque vi suggeriamo di ravvivare la vostra tavola poco prima del brindisi servendo il delizioso rotolo red velvet farcito con crema al mascarpone.