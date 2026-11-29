Centotre chef lasciano da parte l'alta cucina e raccontano i piatti che preparano a casa, dai saltimbocca della nonna alle melanzane a funghetto.

Centotre chef italiani hanno messo da parte per un momento l’alta cucina e hanno raccolto in un libro le ricette che preparano nella vita di tutti i giorni. Il volume si intitola «Che sapore ha la felicità?», è firmato da Fabiana Salsi e pubblicato da Rizzoli.

Il libro riunisce proposte legate alla dimensione quotidiana e personale dei cuochi, lontane dalle ambizioni e dai manierismi della cucina d’autore. Le ricette sono messe a disposizione per una buona causa: l’autrice ha scelto fin dall’inizio di devolvere a EMERGENCY tutti i proventi delle vendite.

Un libro nato contro l’idea del ricettario

L’autrice ha spiegato che il progetto non nasce da un’idea di ricettario. Nelle sue parole, «io non volevo fare un ricettario», ma realizzare qualcosa di significativo «in un mondo pieno di crisi». Da qui la scelta di coinvolgere molti cuochi, perché, come ha detto, sentiva «che c’era bisogno dell’aiuto di tutti».

Piatti d’infanzia e pranzi della domenica

Guido Paternollo ha ricreato i saltimbocca alla romana che la nonna preparava la domenica. Errico Recanati ha scelto invece i frascarelli, da condividere con tutta la sua squadra, un gesto che riporta la cucina dentro le brigate.

Alessandro Borghese propone una pasta e patate simile a quella di casa, ma preparata con la pasta mista al posto dei ditalini rigati. Gennaro Esposito ha inserito nella pasta alla Nerano un tocco di burro, che divide le opinioni. Tra le novità regionali c’è la pasta reale, scoperta grazie a Giancarlo Perbellini.

I sapori semplici che restano in primo piano

Accanto ai piatti d’alta cucina e ai grandi classici, tra le ricette che emergono con più forza ci sono quelle più semplici: le scarole ripassate, i friarielli con le salsicce e le melanzane a funghetto. Sono piatti della tradizione campana che portano con sé la memoria della casa e della tavola condivisa.

Il libro dimostra che la cucina di un grande chef, quando torna a casa, cerca gli stessi sapori di tutti gli altri. Chi vuole provare le ricette può cominciare dai piatti più semplici, cucinandoli per la famiglia o per gli amici, e nel frattempo contribuire con l’acquisto del libro al sostegno di EMERGENCY.