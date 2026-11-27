Lattuga, aglio e peperoncino: con questi tre ingredienti Giacomo De Rose porta la Calabria alla Gran Finale internazionale di Milano nel 2027.

Nei giorni scorsi, a Milano, si è chiusa la finale italiana della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-2027. A vincere è stato Giacomo De Rose, cosentino classe 1996, che lavora nella brigata del ristorante Hyle, al Biafora Resort & Spa di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.

Alle Officine del Volo, il 24 novembre, dieci giovani talenti della gastronomia italiana hanno presentato il proprio signature dish a una giuria composta da Richard Abou Zaki, Marco Galtarossa, Arianna Gatti, Giuseppe Iannotti e Solaika Marrocco. I criteri di valutazione erano tre: competenza tecnica, creatività e personal belief, cioè la capacità di esprimere una visione gastronomica personale attraverso la cucina.

Un piatto di lattuga nato da una ricetta del 1967

Il piatto con cui De Rose ha vinto si chiama Mappina e unisce lattuga, aglio e peperoncino. È la reinterpretazione di un’antica ricetta della tradizione cosentina, documentata da Anna Gosetti della Salda nel volume Le ricette regionali italiane, pubblicato nel 1967.

La preparazione tradizionale prevede che i cuori di lattuga, conditi con aglio, peperoncino, sale e poco olio, restino sotto un peso per due o tre giorni in frigorifero. Lo chef ha ripreso questa idea di macerazione e pressatura e l’ha portata in una forma contemporanea.

Al centro del piatto c’è un cuore di lattuga romana marinato, arrostito e glassato al liquore di china. Accanto trovano posto una crema di scarola, una salsa al peperoncino fermentato e un fondo ricavato dalla stessa lattuga. Lo stesso ortaggio viene lavorato in tre modi diversi, e ciascuna preparazione ne mette in luce una parte.

Memoria del Sud e tecniche di oggi

Secondo quanto riportato dalla finale, il percorso gustativo affonda le radici nella memoria gastronomica del Sud Italia e si apre a tecniche e suggestioni contemporanee. È proprio questo equilibrio, tra la ricetta popolare calabrese e il modo di cucinarla oggi, a costituire il cuore della proposta.

La giuria ha motivato il riconoscimento con queste parole: “Un grande impatto tecnico, espressione di una visione gastronomica contemporanea e aperta al mondo. L’ingrediente è il protagonista assoluto, valorizzato attraverso una profonda conoscenza. Un piatto di grande eleganza e sensibilità, capace di coniugare complessità tecnica, identità e purezza del gusto”. Con questa motivazione De Rose ha ricevuto il S.Pellegrino Young Chef Award.

Il percorso verso la Gran Finale del 2027

De Rose rappresenterà l’Italia alla Gran Finale internazionale, in programma a Milano nel 2027, dove si confronterà con giovani chef provenienti da tutto il mondo. Sarà affiancato da Giuseppe Iannotti, che lavorerà con lui al perfezionamento del piatto e allo sviluppo della sua visione gastronomica.

Commentando la vittoria, De Rose ha detto: “Sono davvero emozionato per questa vittoria, che rappresenta un traguardo molto importante per me”. Per l’organizzazione, il gruppo S.Pellegrino ha spiegato che “Per S.Pellegrino, sostenere il mondo della gastronomia significa anche investire nelle nuove generazioni di chef e offrire loro opportunità concrete di crescita e confronto”.