La pasta in bianco è un primo piatto che non passa mai di moda. Si può condire molto semplicemente con del burro, oppure con aglio, olio e peperoncino, se si desidera ottenere un piatto più aromatico e saporito. È ideale da preparare quando si ha poco tempo a disposizione o non si ha voglia di dedicarsi alla preparazione di ricette più elaborate. Per quanto semplice, la pasta in bianco può rivelarsi decisamente sorprendente: con i giusti ingredienti, è possibile trasformarla in un primo piatto sfizioso e ricco di gusto, che nulla ha da invidiare alle preparazioni più complesse.

Se siete stanchi della solita pasta in bianco e volete variare il vostro menù, sperimentando nuove combinazioni e sapori, siete nel posto giusto. In questo articolo vi proponiamo 5 ricette di pasta in bianco, tutte da realizzare, ma anche originali e sfiziose.

Aspettatevi dei piatti leggeri, ma ricchi di gusto, adatti a ogni stagione e perfetti per tutte le occasioni, da un pranzo in famiglia a una cena con gli amici. Se siete curiosi e non vedete l’ora di mettervi ai fornelli, proseguite la lettura e lasciatevi ispirare!

Pasta con pangrattato croccante

La prima ricetta che vi proponiamo è una variante della classica pasta con aglio, olio e peperoncino. Basta aggiungere del pangrattato tostato in padella per ottenere subito un piatto più elaborato, invitante e saporito. Esistono diverse varianti che potete provare: la più semplice con pangrattato, aglio e peperoncino, oppure la pasta ammuddicata con acciughe tipica della Basilicata. Se avete tempo di preparare in casa la pasta fresca, non perdete l’occasione di assaggiare i deliziosi pici alle briciole.

Spaghetti alle vongole veraci

Gli spaghetti alle vongole veraci sono un classico esempio di come la pasta in bianco possa essere incredibilmente gustosa e invitante. Si preparano in pochi minuti e sono perfetti portare in tavola in estate. Provateli anche nella variante con zucchine e lasciatevi conquistare dal suo irresistibile sapore mediterraneo.

Pasta al tonno e limone

Una pasta in bianco completa, bilanciata e saporita, pronta in soli 10 minuti? La soluzione giusta è a pasta al tonno e limone: un classico piatto estivo, ideale da portare in tavola anche durante una cena con gli amici. Tanto semplice quanto gustosa e aromatica: basta un solo assaggio per innamorarsene!

Spaghetti alla Nerano light

Gli spaghetti alla Nerano sono una delle paste in bianco più famose d’Italia. La versione originale prevede l’aggiunta delle zucchine fritte, dunque non può essere considerata propriamente leggera, ma non temete: potete provare gli spaghetti alla Nerano in versione light con zucchine cotte in padella, una delizia!

Pasta integrale al cavolfiore

Infine, vi proponiamo una pasta in bianco cremosissima, ideale da portare in tavola durante l’inverno: la pasta integrale con cavolfiore, preparata con l’aggiunta delle olive taggiasche.