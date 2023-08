Descrizione

Le zucchine ripiene sono un classico contorno estivo che mette sempre d’accordo tutti. Si possono preparare in tantissimi modi diversi, ma la ricetta che vi proponiamo oggi ha una marcia in più, sia per la sua semplicità, sia per suo sapore rustico e appetitoso, dato dall’unione della zucchine con patate e la scamorza. Scoprite subito come prepararle e cuocerle al forno.