Turno di ballottaggi in Veneto: risultati, affluenza e numeri chiave a Castelfranco, San Bonifacio e Monselice

Affluenza in diminuzione e spoglio deciso: Maria Ghimenton è la nuova sindaca di Castelfranco Veneto, Frigo ottiene la carica a San Bonifacio e Ennio viene eletto a Monselice; i dettagli sui voti e sui dati di partecipazione spiegano come si è concretizzato il risultato.

La tornata di ballottaggi che ha interessato tre Comuni veneti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si è conclusa dopo due giornate di voto. Il voto si è svolto il 7 e l’8 giugno 2026, con lo spoglio avviato alle 15 dell’8 giugno, e ha portato all’elezione di tre nuovi sindaci: Maria Ghimenton a Castelfranco Veneto, Frigo a San Bonifacio e Ennio a Monselice.

Accanto ai nomi, i dati di partecipazione rappresentano l’altro elemento saliente di questa tornata: in tutti e tre i Comuni l’affluenza è risultata inferiore rispetto al primo turno.

Castelfranco Veneto: Ghimenton vince in un finale tirato, affluenza sotto il 50%

La sfida a Castelfranco Veneto è stata la più seguita. Al termine dello spoglio, Maria Ghimenton è risultata eletta sindaca dopo uno scrutinio che ha alternato momenti di tensione e di festa nel quartier generale della candidata. Il dato che ha attirato l’attenzione è l’affluenzasi è fermata al 45,29%, in calo rispetto al 49,32% registrato al primo turno. Lo spoglio è cominciato alle 15 dell’8 giugno e ha restituito una vittoria ottenuta con una partecipazione inferiore alla metà degli aventi diritto.

Nel primo turno i due principali protagonisti erano stati Luca Pozzobonsostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che aveva raccolto il 40,50% dei consensi (6.398 voti), e la candidata di centrosinistra Maria Ghimentonferma al 28,09%. Determinante per l’esito del ballottaggio è stata l’alleanza siglata da Ghimenton con il candidato civico Daniele Manenteche nel primo turno aveva ottenuto il 26,74% con poco più di 4.000 voti: il loro accordo ha rimescolato le carte e ha reso lo scrutinio imprevedibile fino alle prime fasi dello spoglio.

Variazioni di affluenza per sezione

Il livello di partecipazione è stato molto disomogeneo tra le 32 sezioni cittadine. La sezione con la maggiore partecipazione è stata la numero 29 con il 59,94% di votanti; anche le sezioni 28 e 22 hanno superato il 57%. All’estremo opposto si sono collocate la sezione 19, con appena il 21,66% di affluenza, e la sezione 6, al 29,35%, valori che hanno contribuito ad abbassare la media complessiva della città. Queste differenze hanno avuto un impatto sul calcolo dei risultati e sulla percezione della legittimità popolare della nuova amministrazione.

San Bonifacio e Monselice: risultati e affluenza

A San Bonifacio il ballottaggio ha confermato la vittoria di Frigoche si è aggiudicato la carica di sindaco. Anche qui la partecipazione è calata rispetto al primo turno: l’affluenza si è attestata al 43,98% contro il 53,91% della precedente tornata. La flessione testimonia un trend diffuso nelle consultazioni locali della regione durante questa sessione elettorale.

Nel Comune di Monselice la percentuale di votanti è risultata più alta rispetto agli altri due casi analizzati: il dato alle 15 dello spoglio ha registrato una partecipazione del 55,29%, in diminuzione rispetto al 60,51% del primo turno. Nonostante il calo, la soglia di voto è rimasta superiore alla metà degli aventi diritto, e ha portato all’elezione di Ennio come nuovo sindaco.

Confronto percentuale con il primo turno

Il confronto con i dati del primo turno mette in evidenza una tendenza comune: riduzione dell’affluenza in tutti e tre i Comuni coinvolti. Castelfranco è passato da 49,32% a 45,29%, San Bonifacio da 53,91% a 43,98% e Monselice da 60,51% a 55,29%. Queste variazioni segnalano una minore mobilitazione degli elettori nella fase decisiva e possono influenzare la lettura politica dei risultati a livello locale.

Lo svolgimento delle operazioni di spoglio e le celebrazioni nei comitati elettorali hanno caratterizzato la serata successiva alla chiusura delle urne. In particolare a Castelfranco, lo scrutinio è stato seguito da festeggiamenti e abbracci tra sostenitori e membri delle liste vincitrici. Le percentuali e i numeri dei voti rimanendo elementi fondamentali per l’analisi delle nuove amministrazioni e per comprendere le dinamiche di alleanza che hanno orientato il risultato finale.