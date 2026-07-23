Dove mangiare in Romagna: 15 locali imperdibili per l’estate

Dalla lieviteria d'autore alla cucina di mare, la Romagna si conferma una meta enogastronomica imperdibile. Scopri i 15 indirizzi che stanno facendo parlare di sé

L’estate in Romagna non è solo sole e mare, ma anche un’occasione unica per scoprire nuove esperienze culinarie. Ogni anno, con l’arrivo della stagione calda, la regione si arricchisce di nuovi locali che portano innovazione e tradizione a tavola.

Quest’anno, in particolare, la scena enogastronomica romagnola si è arricchita di proposte che spaziano dalla pasticceria contemporanea alla cucina di mare passando per le osterie di paese rivisitate in chiave moderna.

Se siete alla ricerca di nuove avventure gastronomiche, ecco una selezione di 15 indirizzi che meritano una visita prima che finisca l’estate.

Dolci e lievitati d’autore

Tra i nuovi arrivati, spiccano i locali che hanno fatto dei lievitati la loro specialità. Manì a Rimini, è la lieviteria firmata dallo chef Mariano Guardianelli, noto per il suo ristorante Abocar Due Cucine. Qui potrete gustare croissant, sfogliati e altre delizie dolci, accompagnate da specialty coffee e proposte salate.

Un altro indirizzo imperdibile è Forno Suppa a Fusignano. Nato dal vecchio forno dei nonni, questo locale propone focacce, brioche e dolci da forno, con un tocco di ispirazione internazionale grazie ai cinnamon roll. Un vero e proprio forno di paese che parla scandinavo.

Osterie e cucina tradizionale

Per chi ama l’atmosfera delle osterie di paeseBel Fico a Pennabilli, è una tappa obbligata. Qui, Enrico Pagani e Lucia Angelini offrono un menu breve e stagionale, con piatti eseguiti con precisione e un tocco di modernità.

Un altro gioiello è Da Gana nelle colline riminesi. Questo ristorante, aperto dai titolari dello storico Barrumba, propone una cucina tradizionale con ingredienti tipici dell’entroterra, come polpette, nidi di rondine e coniglio arrosto.

Cucina di mare e locali balneari

La Romagna è famosa per il suo mare Adriatico e non poteva mancare una selezione di locali che ne esaltano i sapori. Fuba a Rimini, è il ristorante degli chef Enrico Fusi e Angelo Barletta, che interpretano gli ingredienti locali con tecniche innovative.

Per un pranzo tipicamente balneare, Conchiglia 186 a Cervia, è il posto ideale. Qui, lo chef Walter Balzarotti prepara panettoni estivi, pane, pasta e dolci, accompagnati da piatti di pesce fresco.

Infine, per chi cerca un aperitivo o una cena con vista mare, Losco a Marina Romea, offre una cucina semplice e gustosa, perfetta per chi vuole rilassarsi dopo una giornata in spiaggia.