Descrizione

La cheesecake ai frutti di bosco è una golosa cheesecake con base di biscotti secchi, farcita con una delicata crema di yogurt e panna, guarnita con un delizioso topping di frutti rossi. Raffinata, invitante e rinfrescante: ottima da gustare in estate a merenda o come dessert per le occasioni speciali. Scoprite come prepararla in pochi e semplici step con l’aiuto del Bimby!