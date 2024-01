Descrizione

La frittata in padella senza olio è una variante leggera della classica frittata di uova, parmigiano e prezzemolo, che non richiede particolari accorgimenti per essere preparata. L’unico fondamentale requisito è l’utilizzo di una buona padella antiaderente: vi consigliamo di sceglierne una in pietra ollare o in titanio. Per quanto riguarda i condimenti, potete spaziare con ciò che più vi piace e con gli ingredienti che avete a disposizione, aggiungendo verdure, formaggi o del tonno.