Ingredienti per una cheesecake salata

Per realizzare questa deliziosa cheesecake salata, avrai bisogno di:

200 g di biscotti secchi

150 g di nocciole

100 g di burro

200 g di gorgonzola

200 g di robiola

200 g di stracciatella

100 g di ricotta

300 g di broccoli

100 g di mortadella

60 g di pistacchi

20 g di gelatina

1 cipolla rossa

1 porro

Erba cipollina q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio d’oliva q.b.

Preparazione della cheesecake salata

Inizia frullando i biscotti e le nocciole fino a ottenere una polvere fine. Sciogli il burro e mescolalo con la polvere di biscotti. Pressa il composto in uno stampo a cerniera di 20 cm di diametro e riponi in frigorifero per farlo solidificare.

Nel frattempo, metti a bagno la gelatina in acqua fredda. Lessate i broccoli in acqua bollente per circa 10 minuti, scolali e lasciali raffreddare. Frulla il gorgonzola con il latte, 150 g di broccoli lessati e la robiola. Aggiungi sale a piacere e incorpora la gelatina sciolta in un pentolino. Versa questa crema sopra la base di biscotti e riponi in frigorifero per almeno 45 minuti.

Strati di sapore e decorazione finale

Una volta che la crema si è solidificata, prepara il secondo strato. Taglia la mortadella a dadini e sminuzza i pistacchi, distribuendoli sopra la crema di gorgonzola. Frulla la stracciatella con la ricotta, un cucchiaio di olio, sale, pepe e un cucchiaio di erba cipollina. Sciogli la gelatina e uniscila alla crema, quindi colala nello stampo. Riponi nuovamente in frigorifero per 3 ore.

Per la decorazione, stendi la robiola sulla superficie della cheesecake. In una padella, rosola il porro e la cipolla rossa con un po’ di zucchero e burro. Decora la cheesecake con porri, cipolla, broccoli rimanenti ed erba cipollina. Servi fredda e sorprendi i tuoi ospiti con questo antipasto gourmet.

Varianti e suggerimenti

Questa cheesecake salata può essere personalizzata in base ai tuoi gusti. Puoi sostituire il gorgonzola con altri formaggi, come il brie o la fontina, e aggiungere verdure di stagione per un tocco di freschezza. Inoltre, per un sapore ancora più ricco, considera di aggiungere spezie o erbe aromatiche a piacere.

Perfetta per cene, feste o semplicemente come antipasto, questa cheesecake salata è un piatto versatile che conquisterà tutti. Non dimenticare di accompagnarla con un buon vino bianco per esaltare i sapori!