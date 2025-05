Primavera e allergie: un connubio difficile

La primavera è una stagione di rinascita e bellezza, ma per molti rappresenta anche l’inizio di un periodo di sofferenza a causa delle allergie ai pollini. Circa il 25% della popolazione soffre di questa condizione, sviluppando sintomi fastidiosi come starnuti, prurito agli occhi e congestione nasale. Tuttavia, esistono strategie alimentari che possono aiutare a mitigare questi sintomi e rendere la stagione più tollerabile.

Alimenti consigliati per gli allergici

Secondo Laura Quinti, nutrizionista e naturopata, è fondamentale seguire una dieta sana e bilanciata. Gli allergici dovrebbero privilegiare alimenti ricchi di nutrienti e antiossidanti. Frutta e verdura fresche sono essenziali: la mela, ad esempio, è ricca di vitamina C e quercetina, che supportano la funzionalità polmonare. Anche l’uva nera, sebbene non di stagione, è un ottimo alleato grazie al suo contenuto di resveratrolo, un potente antinfiammatorio.

È importante includere nel proprio regime alimentare anche pesce, in particolare quello ricco di omega 3, come il salmone, che può contribuire a ridurre i sintomi allergici. Carni magre come pollo e tacchino, cucinate in modo leggero, sono altrettanto consigliate. Non dimenticate di bere molta acqua: almeno 2 litri al giorno possono aiutare a mantenere le vie respiratorie idratate e a ridurre il muco.

Cibi da evitare durante la stagione allergica

Se da un lato ci sono alimenti che possono aiutare, dall’altro ci sono quelli che è meglio evitare. Durante i periodi di maggiore intensità allergica, come tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, è consigliabile limitare il consumo di alcolici. L’alcol può aggravare i sintomi allergici, specialmente se si stanno assumendo antistaminici, scatenando reazioni come arrossamenti e congestione nasale.

Inoltre, è opportuno evitare i cibi piccanti, come il peperoncino, che possono irritare ulteriormente le mucose e intensificare le reazioni allergiche. Anche i latticini dovrebbero essere limitati, poiché la loro alta concentrazione di istamina può peggiorare i sintomi e contribuire alla produzione di muco.

Strategie per un’alimentazione consapevole

Adottare un’alimentazione consapevole è fondamentale per chi soffre di allergie ai pollini. È consigliabile preparare piatti semplici e leggeri, evitando cibi elaborati e ricchi di zuccheri raffinati. Le tisane e i brodi caldi possono offrire un sollievo temporaneo, aiutando a liberare le vie respiratorie. In questo modo, è possibile godere della bellezza della primavera senza essere sopraffatti dai sintomi allergici.