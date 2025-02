Un’iniziativa significativa per la Giornata mondiale del malato

La Giornata mondiale del malato, celebrata ogni anno il 11 febbraio, rappresenta un momento di riflessione e sensibilizzazione riguardo alla salute e al benessere dei pazienti. Quest’anno, Cirfood, azienda leader nella ristorazione collettiva, ha deciso di rendere omaggio a questa giornata con un’iniziativa speciale che porta i sapori della Liguria direttamente nelle strutture sanitarie della regione. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza culinaria che possa sollevare il morale dei degenti e degli operatori sanitari, creando un legame tra la tradizione gastronomica locale e il contesto ospedaliero.

Un menù ricco di tradizione e qualità

Il menù proposto da Cirfood per questa occasione è un vero e proprio viaggio attraverso i sapori liguri. Tra le specialità, non mancano i famosi trofie al pesto, un piatto iconico della cucina ligure, preparato con ingredienti freschi e genuini. Inoltre, i degenti potranno gustare focaccia genovese e torta pasqualina, piatti che raccontano la storia e la cultura gastronomica della regione. Ogni pasto è pensato per essere non solo nutriente, ma anche un momento di convivialità e piacere, fondamentale per il benessere psicologico dei pazienti.

Il valore della ristorazione nelle strutture sanitarie

La ristorazione nelle strutture sanitarie gioca un ruolo cruciale nel processo di guarigione. Un pasto ben preparato e gustoso può contribuire a migliorare l’umore e l’appetito dei degenti, rendendo l’esperienza ospedaliera meno pesante. Cirfood, con la sua attenzione alla qualità e alla freschezza degli ingredienti, si impegna a garantire che ogni piatto servito sia non solo sano, ma anche un momento di gioia e comfort. La scelta di utilizzare prodotti tipici liguri non è solo una questione di gusto, ma anche un modo per valorizzare le tradizioni locali e sostenere l’economia del territorio.