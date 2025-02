Un inizio anticipato per la stagione dei mandarini

La stagione dei mandarini spagnoli del 2024 si presenta con un notevole anticipo rispetto agli anni precedenti. Questo cambiamento è visibile sia dal punto di vista agronomico che commerciale. La domanda di mandarini è attualmente elevata, soprattutto a causa della scarsa disponibilità di prodotto in questo periodo dell’anno. Secondo Jorge García Monfort, direttore commerciale di García Ballester, la quantità di mandarini Tango e Nadorcott esportati è più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Le varietà di mandarini e la loro commercializzazione

La commercializzazione delle varietà Clemenules, che l’anno scorso si è protratta fino alla settimana 6, quest’anno ha visto un passaggio anticipato alle varietà di seconda stagione come Tango, Nadorcott, Leanri, Spring Sunshine e Safor già dalla settimana 52. Questo cambiamento ha portato a una differenza di 4-6 settimane rispetto alla stagione precedente. La frutta è stata rapidamente acquistata dalle aziende di commercializzazione, lasciando pochissima disponibilità nei campi.

Impatto delle condizioni climatiche sulla qualità

Le condizioni climatiche hanno avuto un ruolo cruciale in questa stagione. Il freddo è arrivato solo nella prima settimana di dicembre, permettendo alla frutta di maturare prima del previsto. Tuttavia, le piogge continue in Andalusia hanno reso difficile la raccolta, aumentando la pressione per gli acquisti. Nonostante ciò, non è ancora chiaro come queste piogge influenzeranno la qualità dei mandarini, già colpiti da un parassita che sta causando perdite significative di volume.

Concorrenza internazionale e sfide future

La concorrenza da parte di paesi come il Marocco ed Egitto rappresenta una sfida significativa per i produttori spagnoli. Jorge García sottolinea che la pressione del Marocco è stata evidente all’inizio della stagione, soprattutto nel vuoto lasciato dalla fine prematura delle clementine. Anche se la produzione di mandarini egiziani cresce, non sembra in grado di eguagliare la qualità della frutta spagnola, a causa delle limitazioni climatiche e della breve finestra di produzione.

Conclusioni e prospettive per il futuro

In sintesi, la stagione dei mandarini spagnoli del 2024 si presenta con sfide e opportunità. La domanda è alta, ma le condizioni climatiche e la concorrenza internazionale potrebbero influenzare la produzione e la qualità. I produttori dovranno adattarsi a queste nuove dinamiche per mantenere la competitività nel mercato globale.