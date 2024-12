Avete già pensato a cosa cucinare a Natale, ma non ai cocktail da preparare? Ecco i nostri consigli!

A Natale è consuetudine cucinare molto, imbandire la tavola con piatti gustosi e non sempre molto leggeri, ma tra una portata e l’altra servono anche i cocktail! Scopri i nostri consigli su quali bevande preparare per Natale con le ricette.

Quali cocktail preparare per Natale? I consigli e le ricette

Tra una pietanza di Natale e l’altra dovete pensare anche a quali cocktail preparare e servire a tavola agli ospiti, anche per essere originali. Scopri i nostri consigli e le ricette sui cocktail per Natale.

French 75

E’ un cocktail da aperitivo ufficiale IBA a base di gin, champagne e succo di limone. Un drink che appartiene alla famiglia dei cocktail allungati con vino frizzante o acqua. Per il French 75 si utilizza lo champagne, che sarà aggiunto e miscelato alla fine della preparazione. Il drink somiglia al Tom Collins: è infatti realizzato con la stessa base, utilizzando però lo champagne al posto della soda.

Ricetta

Spremete mezzo limone e filtrate il succo con un colino a maglie strette. Mettete nello shaker il ghiaccio, il gin, il succo di limone, lo zucchero e shakerate vigorosamente per una decina di secondi. Versate filtrando in un flûte e aggiungete lo champagne. Decorate con una scorzetta di limone. Il vostro French 75 è pronto per essere servito.

Gin Fizz

Il cocktail più famoso della famiglia dei “Fizz”, che letteralmente significa “frizzante”, e di cui fanno parte anche il Gin Tonic e il Gin lemon. Un long drink a base di Gin, succo di limone, soda e sciroppo di zucchero, shakerato nello shaker e servito in un tumbler alto pieno di ghiaccio.

Ricetta

Spremete il succo di limone e filtratelo, versatelo nello shaker con ghiaccio, gin e sciroppo di zucchero. Shakerate per qualche secondo e versate nel tumbler alto pieno di ghiaccio. Aggiungete la soda e completate con una fettina di limone!

Whiskey sour

Per Natale potete provare questo cocktail fresco e delicato a base di bourbon whiskey, succo di limone, zucchero e albume d’uovo. Il whiskey sour venne preparato per la prima volta nel lontano 1827 e deve la sua fama al suo gusto rinfrescante e alla sua bassa gradazione alcolica.

Ricetta

Spremete e filtrate il succo di un limone. Riempite uno shaker di ghiaccio, versate il whiskey, il succo di limone, lo sciroppo di zucchero ed un cucchiaio di albume di uovo. Agitate energeticamente per 10/15 secondi e versate filtrando con l’apposito strumento o con un colino a maglie strette in un bicchiere pieno di ghiaccio.

Bellini

Famoso cocktail italiano che si fa con spumante brut o prosecco e nettare di pesche bianche. Il Bellini cocktail fu ideato nel 1948 da Giuseppe Cipriani in omaggio al pittore Giovanni Bellini. Questa è la ricetta adatta anche per Natale.

Ricetta

Lavate le pesche bianche con acqua corrente e sbucciatele. Tagliatele a metà, eliminate il nocciolo centrale e tagliatele a spicchi. Sistematele in un colino e schiacciatele con un cucchiaio così da estrarne il nettare. Filtrate la purea con un colino a maglie strette, ottenendo così una polpa omogenea.

Versate in un flute il nettare di pesca e aggiungete lo spumante brut o il prosecco ben freddo, fino a colmare il bicchiere, altro cocktail perfetto per le feste natalizie e che stupirà gli ospiti.