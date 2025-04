Origini e storia della genovese

La genovese è un piatto emblematico della cucina napoletana, noto per il suo sapore intenso e la sua preparazione laboriosa. Questo ragù bianco, a base di carne di manzo, viene cotto a lungo insieme a una generosa quantità di cipolle e vino, creando un sugo ricco e aromatico. Ma perché si chiama ‘genovese’? Le teorie sono molteplici: alcuni storici culinari suggeriscono che il nome derivi dalla presenza di marinai genovesi nel porto di Napoli durante il XV secolo, che avrebbero apprezzato questa specialità. Altri sostengono che i cuochi che la preparavano fossero di origine genovese, mentre un’ulteriore teoria attribuisce la creazione della ricetta a un cuoco soprannominato ‘O Genovese’. Qualunque sia l’origine, è indubbio che la genovese rappresenti un esempio straordinario di come la cucina povera possa trasformare ingredienti semplici in piatti deliziosi.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la genovese, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono carne di manzo, cipolle, sedano, carote e vino bianco. La preparazione inizia con il taglio delle cipolle e la preparazione di un soffritto con sedano e carote, a cui si aggiungono le cipolle. Dopo una rosolatura iniziale, si unisce la carne e si lascia cuocere lentamente per circa due ore, durante le quali le cipolle rilasciano la loro acqua, creando un sugo denso e saporito. Successivamente, si aggiunge il vino e si continua la cottura per un’altra ora. Alla fine, la carne sarà così tenera da poter essere facilmente sfilacciata, pronta per essere utilizzata sia per condire la pasta che per farcire un panino.

Come servire la genovese

La genovese può essere servita in diversi modi, ma il più tradizionale è sicuramente con la pasta. Gli ziti spezzati vengono cotti in abbondante acqua salata e poi mescolati con il sugo di cipolle, creando un piatto ricco e soddisfacente. Per completare il piatto, si consiglia di aggiungere carne sfilacciata, formaggio grattugiato e una spolverata di pepe. Inoltre, la carne avanzata può essere utilizzata per preparare un delizioso panino, rendendo la genovese un piatto versatile e apprezzato in ogni occasione. Questo piatto non è solo un pasto, ma un vero e proprio viaggio nella tradizione culinaria napoletana, capace di raccontare storie e sapori di un tempo.