Il regime alimentare di Jury Chechi: equilibrio e piacere

Un’alimentazione equilibrata per una vita sana

Jury Chechi, celebre ginnasta e campione olimpico, ha recentemente condiviso i dettagli del suo regime alimentare in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. A 50 anni, Chechi ha trovato un equilibrio tra salute e piacere, dimostrando che è possibile mantenere una dieta sana senza rinunciare ai piccoli sfizi. La sua colazione è ricca e nutriente, con una buona base proteica, fondamentale per iniziare la giornata con energia. Un pranzo semplice a base di pasta integrale condita in modo leggero è il suo segreto per un pasto equilibrato, mentre la cena è dedicata a fibre e proteine, sempre accompagnate da frutta e verdura.

La flessibilità nella dieta

Chechi sottolinea che, sebbene segua un regime alimentare sano, non è più ossessivo come in passato. Ogni tanto si concede il sushi, qualche dolce e non manca mai l’appuntamento con la pizza il venerdì sera. Questa flessibilità è fondamentale per mantenere un rapporto sano con il cibo, evitando di cadere nella trappola delle restrizioni eccessive. La chiave è l’equilibrio: mangiare bene senza privarsi dei piaceri della vita.

Calisthenics: un’attività per tutti

Oltre alla sua alimentazione, Chechi gestisce un’Academy a Prato dove forma istruttori di Calisthenics. Questa disciplina, che utilizza il peso del corpo per allenarsi, è considerata una delle migliori attività sportive per chiunque. Chechi afferma che il Calisthenics è divertente e permette di migliorare le capacità motorie e l’apparato muscolo-scheletrico. Particolarmente indicato per alcune fasce di età, il lavoro a carico naturale è da prediligere, rendendo l’attività fisica accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di preparazione.