Scopri come trasformare la tua colazione in un pasto ricco di proteine per una giornata energica.

Perché scegliere una colazione proteica?

Passare a una colazione proteica può sembrare una sfida, soprattutto per chi è abituato ai dolci tradizionali come cornetti e cappuccini. Tuttavia, numerosi studi dimostrano che iniziare la giornata con un pasto ricco di proteine, contenente tra i 20 e i 30 grammi, può migliorare la sazietà e mantenere alti i livelli di energia. La nutrizionista Maria Rosaria Baldi sottolinea che le proteine richiedono più calorie per essere metabolizzate rispetto a carboidrati e grassi, contribuendo così a un migliore equilibrio energetico durante la giornata.

Alimenti da includere nella colazione proteica

Per una colazione proteica bilanciata, è fondamentale scegliere alimenti sani e nutrienti. I latticini come mozzarella e ricotta sono ottime fonti di proteine complete. Anche il pesce, in particolare le specie di piccola taglia come sardine e alici, offre un buon apporto proteico e grassi essenziali Omega 3. Le uova, grazie al loro potere saziante, sono un altro alimento ideale per iniziare la giornata. Uno studio ha dimostrato che sostituire i cereali con le uova aiuta a ridurre l’apporto calorico e favorisce la perdita di peso.

Ricette per una colazione proteica

Se non riesci a rinunciare al dolce al mattino, ci sono molte opzioni per una colazione proteica gustosa. Un porridge di avena con yogurt greco e noci è una scelta eccellente. In alternativa, prova un frullato con latte vegetale, burro di arachidi e banana. Ecco alcune idee per la settimana: