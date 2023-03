Descrizione

Quest’anno desiderate preparare in casa la tradizionale colomba pasquale? potete seguire la ricetta tradizionale, oppure optare per la colomba a lievitazione istantanea: una soluzione facile e veloce, perfetta anche per chi ha poco tempo o non ha dimestichezza con le lunghe lievitazioni. Questa colomba fatta in casa mandorlata in superficie si prepara esattamente come una torta con l’aggiunta del lievito per dolci. Provatela: vi stupirete di quanto sia soffice e profumata!